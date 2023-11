Mexico met Lozano en Giménez voorbij aan Honduras in kwartfinale Nations League

Mexico heeft de halve finale van de CONCACAF Nations League bereikt. De ploeg, waarin PSV'er Hirving Lozano in de basis stond en Feyenoorder Santiago Giménez een belangrijke rol speelde, won de beslissende penaltyserie van Honduras met 4-2.

Beide duels tussen Mexico en Honduras eindigden in 2-0. De Mexicanen stonden dinsdagavond over twee duels lange tijd achter, maar diep in de blessuretijd dwong voormalig Ajacied Edson Álvarez een verlenging af, na een voorzet van Giménez, die inviel. In de verlenging werd er niet meer gescoord.

Giménez valt in

In de penaltyreeks benutte Giménez zijn poging, en miste Honduras tweemaal. Op 21 maart speelt Mexico de halve finale tegen Panama.

Het andere duel gaat tussen Jamaica en de Verenigde Staten.