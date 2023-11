Parkeerverbod voor wolvenspotters in Drents-Friese Wold

Er geldt per direct een parkeerverbod op een van de doorgaande wegen in het Drents-Friese Wold. De betrokken gemeenten hebben daartoe besloten nadat onveilige situaties waren ontstaan in het natuurgebied, meldt Omrop Fryslân .

Tientallen automobilisten trapten vorige week plotseling op de rem om een wolf te bekijken. Een aantal van hen stapte uit en stond zelfs met bakjes eten naast de weg, tot grote zorg van boswachter Lysander van Oossanen: "Als een wolf daarop ingaat, laat hij ander gedrag zien dan zijn natuurlijke gedrag. En dat willen we niet", zegt hij tegen RTV Drenthe .

Muizen aan het vangen

Normaal houden natuurbeheerders de locatie waar ze wolven aantreffen altijd geheim, om te voorkomen dat de plek een toeristische attractie wordt. Maar een jonge wolf in het Drents-Friese Wold was voor iedereen zichtbaar terwijl hij muizen aan het vangen was.

Dat leidde dus tot opstoppingen en onveiligheid op de Oude Willemsweg, zeggen de gemeenten Ooststellingwerf en Westerveld. Bovendien ontstonden discussies tussen voor- en tegenstanders van de wolf. "De één vindt het prachtig om de wolf in het wild te spotten, terwijl de ander de wolf niet kan luchten of zien", aldus Van Oossanen.

De gemeenten hebben niet alleen een parkeerverbod ingevoerd, het is ook verboden om stil te staan langs de weg.

Beschermde status

In het Drents-Friese Wold leeft een roedel wolven, die onder de omwonenden regelmatig tot onrust leidt. In een brief aan de Europese Commissie vroegen de twee gemeentes of ze maatregelen mogen nemen. De wolf geniet een beschermde status in Europa.