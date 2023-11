Cilly Dartell, gezicht van Hart van Nederland, overleden

Het idee van een nieuwsrubriek voor gewone mensen die zich niet gehoord voelen sprak Dartell aan. Hun mening en belangen stonden centraal. Op de redactie werd gesproken van "witte-petten-zwarte-petten journalistiek". De 'witte petten' waren de gewone mensen die vastliepen bij de overheid en andere instanties, de 'zwarte petten' de autoriteiten. Hart van Nederland ging "naast de mensen staan", en riep de zwarte petten namens hen ter verantwoording. Die moesten uitleg geven voor de camera.



Dartell kreeg op haar overstap veel kritiek, omdat dit geen serieuze journalistiek zou zijn. Ze verdedigde het programma altijd, wees erop dat Hart van Nederland zich hield aan de feiten en dat het maken van zo'n programma meer creativiteit vergde dan het volgen van de politiek en het wereldnieuws. Ze was wars van emotie en dramatiek in de presentatieteksten, ze zei: "De gebeurtenis zelf is vaak al dramatisch genoeg".

Dubai

Ze bleef jarenlang een van de gezichten van Hart van Nederland en ging ook Shownieuws presenteren. Het hielp dat ze "fantastische collega's" had en er "veel onderlinge warmte" was. Toen ze in 2007 vanwege het werk van haar man, die piloot was geworden, naar Dubai verhuisde bleef ze er werken. Voortaan presenteerde ze twee weken per maand Hart van Nederland en Shownieuws, en vloog ze dus ook iedere maand twee keer op en neer tussen Amsterdam en Dubai.

Ze had het prima naar haar zin in het vaak als onleefbaar beschouwde Dubai, waar binnen overal airco is en men zich buiten uitsluitend per auto verplaatst. "Alles is hier het mooist, grootst, snelst. Alles is af en mooi gemaakt. Zelfs de viaducten hebben prachtige tegeltableaus", zei ze in een interview met de Volkskrant. "Dubai is natuurlijk een dictatuur, maar het is ook een veilige en plezierige samenleving. Alleen als je je niet aan de regels houdt, alcohol drinkt op straat of steelt, wordt het onplezierig."

Emmers tranen

In 2012 werd ze tot haar grote teleurstelling na zestien jaar bij SBS ontslagen omdat de kijkcijfers terugliepen en de nieuwe leiding van de omroep het met jongere gezichten wilde proberen. Ze vergoot "emmers met tranen", maar in haar laatste uitzending hield ze zich groot en glimlachte ze professioneel. Na afloop waren er omhelzingen en knuffels van de collega's.

Cilly Dartell kon alweer snel bij de publieke omroep aan de slag, bij de in haar positie bijna onvermijdelijke Omroep Max. Daar presenteerde ze vanaf 2013 samen met Frank du Mosch het middagprogramma Studio Max Live. Zich verdiepen in de verhalen en levens van de mensen die ze ging interviewen vond ze het mooiste wat er was.

Droomhuis

In 2017 verhuisde ze naar Florida, waar ze met haar man en kinderen al sinds de jaren 90 een huis had. Samen bouwden ze daar een nieuw 'droomhuis' aan een airstrip, een strook gras die door de omwonenden gebruikt wordt om met hun privévliegtuigjes op te stijgen en te landen. "Het voelt iedere dag als vakantie", zei ze in een interview, maar ze werd er ook steeds zwakker door haar ziekte.

Ze had al eerder longkanker gehad, maar in februari 2020 kreeg ze, vlak voordat de coronapandemie losbarstte, te horen dat het terminaal was. Ze hield het gevecht met haar ziekte nog bijna vier jaar vol. Op 15 november maakte ze bekend dat ze de strijd had verloren en het einde nabij was.