Na vijf dagen crisis keert Sam Altman terug naar OpenAI

Sam Altman keert terug naar OpenAI, hij wordt weer de topman. Daarmee lijkt de toekomst van de maker van chatbot ChatGPT veiliggesteld. Die was de afgelopen onzeker geworden als gevolg van een interne opstand onder medewerkers.

Alles wijst erop dat de druk op het bestuur, dat Altman vrijdag om nog onduidelijke redenen ontsloeg, te hoog werd. Altmans ontslag was het begin van een dagenlange chaos, met als hoogtepunten zijn vertrek naar Microsoft en de daarop volgende dreiging dat vrijwel alle medewerkers zouden meegaan.

Volgens The New York Times komt er wel een onafhankelijk onderzoek naar Altmans leiderschap binnen OpenAI.

'Gedaan voor gezamenlijke missie'

In een bericht op X zegt Altman dat hij van OpenAI houdt en dat alles wat hij "heeft gedaan de afgelopen dagen ten dienste was van het team en de gezamenlijke missie". Ook zijn vertrouweling en tot vrijdag president bij OpenAI, Greg Brockman, heeft zijn terugkeer aangekondigd en wil meteen weer aan de slag.

Altmans terugkeer betekent dat het bestuur dat hem ontslagen heeft, vrijwel voltallig opstapt. Er komt in eerste instantie een tijdelijk bestuur met huidig bestuurslid Bret Taylor (voormalig co-CEO van Salesforce), en Larry Summers (de Amerikaanse oud-minister van Financiën).

Een bron zegt tegen The Verge dat zij vervolgens een nieuw bestuur aanstellen van maximaal negen leden. In dat bestuur krijgen zowel Microsoft als Altman waarschijnlijk een zetel.

De techgigant is voor 49 procent aandeelhouder van de commerciële tak van OpenAI en heeft miljarden geïnvesteerd, maar had tot deze crisis beperkte invloed. Microsoft is Altmans belangrijkst bondgenoot. Boven de commerciële tak zit een non-profitorganisatie, het bestuur daarvan neemt uiteindelijk alle besluiten. Dat bestuur gaat nu op de schop.

Koers van het bedrijf

Hoewel de toekomst van OpenAI dus is veiliggesteld, dient de de vraag zich aan hoe het bedrijf nu verdergaat. Doen alsof deze crisis niet heeft plaatsgevonden, lijkt ondenkbaar. Wat dit betekent voor de koers en de veelbesproken interne richtingenstrijd, zijn vragen die boven de markt hangen, maar die lastig zijn te beantwoorden.

Ten slotte is het nog altijd onduidelijk waarom het bestuur Altman heeft weggestuurd. Het bestuur verweet hem met name gebrekkige communicatie, maar iemand dan op staande voet ontslaan is een enorme stap.

Dat er sinds vrijdag geen details meer bekend zijn gemaakt - zelfs niet aan de tijdelijke CEO - is een aanwijzing dat het bestuur de situatie volledig heeft onderschat.