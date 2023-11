Het ideale EK-plaatje: hopen op wonder in Madrid

"Richting het EK ligt alles open", zei Ronald Koeman bij het begin van de interlandweek. De bondscoach gebruikt de komende maanden om zijn 23-koppige EK-selectie vorm te geven. Als iedereen fit is, heeft hij veel te kiezen. "Het ideale plaatje zit in mijn hoofd", zei Koeman. Hoe dat plaatje eruitziet? Misschien zoals hierboven. In de tien interlands van 2023 gebruikte Koeman veel spelers, 39 om precies te zijn. Uit noodzaak, vanwege de waslijst aan blessures, en ook doordat Oranje behoefte had aan nieuwe energie. Elf spelers maakten dit jaar hun debuut, onder wie Jorrel Hato en Thijs Dallinga tegen Gibraltar (0-6) .

De 39 spelers die Koeman gebruikte in 2023: Virgil van Dijk, Xavi Simons, Wout Weghorst, Donyell Malen, Denzel Dumfries, Nathan Aké, Cody Gakpo, Mats Wieffer, Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Marten de Roon, Lutsharel Geertruida, Daley Blind, Teun Koopmeiners, Quilindschy Hartman, Bart Verbruggen, Frenkie de Jong, Noa Lang, Steven Bergwijn, Georginio Wijnaldum, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Steven Berghuis, Tyrell Malacia, Mark Flekken, Jasper Cillessen, Memphis Depay, Davy Klaassen, Micky van de Ven, Justin Bijlow, Brian Brobbey, Thijs Dallinga, Jorrel Hato, Jerdy Schouten, Calvin Stengs, Jordan Teze, Jeremie Frimpong, Kenneth Taylor en Jurriën Timber.

In maart zal Koeman willen werken met zijn beoogde EK-selectie. De komende maanden worden daarom belangrijk, vooral voor spelers die nu in de lappenmand zitten. Aanval: Gakpo, Simons en? Centraal voorin is het hopen op een echt fitte Memphis Depay, die zich eerder deze week op het trainingsveld begaf bij Atlético Madrid. Voor Depay worden het cruciale maanden. Gezien de afgelopen anderhalf jaar zou het een een wonder zijn als hij terugkeert op zijn absolute topniveau en dat ook volhoudt.

Koeman weet dat hij anders kan terugvallen op Wout Weghorst. Een stormachtige ontwikkeling van Brian Brobbey, Thijs Dallinga of Bologna-spits Joshua Zirkzee kan hij verder goed gebruiken. Cody Gakpo centraal kan ook, wat weer ruimte biedt voor bijvoorbeeld Noa Lang of Steven Bergwijn op links. En anders waagt Koeman gewoon een poging om Luuk de Jong over te halen mee naar Duitsland te gaan. Hoewel middenvelder Reijnders een optie is om aanvallend aan de rechterkant te spelen, zoals hij deed in de thuiswedstrijd tegen Frankrijk, lijkt die plek voorbestemd voor Xavi Simons, met Gakpo als de aangewezen man voor de linkerkant.

Middenveld: Reijnders stelt kandidatuur Vanwege de dit jaar vaak afwezige Frenkie de Jong kon Koeman meerdere middenvelders testen. Een van de spelers die een kans kreeg en greep, was Reijnders. De AC-Milan-middenvelder groeide uit tot de revelatie van het kalenderjaar. Zoekend naar de ideale partner van de ongenaakbare De Jong stelde Reijnders zijn kandidatuur. Het duo De Jong-Reijnders belooft veel, maar de vraag is of Reijnders past bij de man van Barcelona. Beiden zijn veel in beweging en zijn misschien te veel van hetzelfde. Dat kan Koeman in maart hopelijk uitproberen,

"Ik heb meerdere spelers gezien, alleen niet met Frenkie", zei Koeman. "Die honderd procent zekerheid heb je niet. Of Reijnders voldoet aan het profiel? Ja, wel. Dat heeft De Roon bewezen, dat heeft Wieffer bewezen, dat heeft Schouten bewezen. Als ik ernaar kijk, kunnen die daar spelen. Ryan Gravenberch zou daar ook heel goed passen. Moeilijke keuzes." Noem daarbij Quinten Timber. Als de Feyenoorder zijn ontwikkeling doorzet en het in de Champions League laat zien, kan Koeman moeilijk om hem heen. In tegenstelling tot een jaar geleden heeft de bondscoach opeens een luxeprobleem op het middenveld.

Verdediging: titanenstrijd om plek rechts centraal Met Denzel Dumfries als rechter wingback, Virgil van Dijk centraal, Nathan Aké als linker centrale verdediger en Quilindschy Hartman op de linkerflank ligt de ideale verdediging van Koeman grotendeels voor de hand, als Koeman tenminste vasthoudt aan zijn 3-4-3-systeem. De positie van rechter centrale verdediger ligt open. Lutsharel Geertruida, Matthijs de Ligt, beiden geblesseerd afgehaakt voor deze periode, en Stefan de Vrij zijn kandidaat en ook Jurriën Timber kan daar bij komen als hij op tijd herstelt van zijn zware knieblessure.

Op basis van 2023 heeft Geertruida een streepje voor. Zes interlands speelde de aanvoerder van Feyenoord en daarin kreeg hij één keer de voorkeur boven De Ligt, één keer boven Timber en vier keer boven de De Vrij. Zijn laatste interland uit tegen Griekenland was echter niet best. Hij werd in de rust vervangen. De veelzijdige Daley Blind kan normaal gesproken rekenen op een EK-selectie, Sven Botman en Micky van de Ven moeten wellicht strijden om een plek en Jeremie Frimpong is de beoogde back-up voor Dumfries.

Keeper: Verbruggen of Bijlow? Een van de andere harde keuzes wordt de plek onder de lat. Brighton & Hove Albion-doelman Bart Verbruggen kreeg nu vier wedstrijden op rij de kans, omdat Koeman niet nog meer variatie op keepersvlak wilde zien. Maar Justin Bijlow is terug. Als Bijlow fit blijft, spreekt in zijn voordeel dat hij alles keept bij Feyenoord, terwijl Verbruggen bij Brighton afwisselend wel en niet speelt. Aan de andere kant hield Verbruggen in de laatste drie interlands de nul. Een ongelukkig moment tegen de Ieren werd hem niet fataal, omdat die goal werd afgekeurd vanwege buitenspel,

