Na uitstel door rellen boekt Argentinië historische uitzege op Brazilië

Argentinië heeft eeuwige rivaal Brazilië op de eerste thuisnederlaag in een WK-kwalificatiewedstrijd ooit getrakteerd. In het Maracanã-stadion in Rio de Janeiro won de wereldkampioen met 1-0 dankzij een doelpunt van Nicolás Otamendi. Het was ook de eerste keer sinds 2009 dat Brazilië niet wist te scoren in een thuiswedstrijd.

Het duel werd vooraf ontsierd door rellen op de tribune . Braziliaanse en Argentijnse fans raakten vlak na de volksliederen slaags met elkaar. Toen de politie tussenbeide kwam, rukten Argentijnse hooligans stoeltjes los en gooiden die naar agenten.

Spelers van Argentinië die naar de tribunes waren gelopen, onder wie aanvoerder Lionel Messi, probeerden hun aanhang eerst nog te kalmeren. Even later besloot de wereldkampioen zich toch terug te trekken in de catacomben van het Maracanã. Uiteindelijk werden er acht personen gearresteerd.