Wekdienst 22/11: Nederland naar stembus voor Tweede Kamerverkiezingen

Goedemorgen! Vandaag zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De meeste stembureaus gaan om 7.30 uur open en de exitpoll volgt na sluiting om 21.00 uur.

Maar eerst het weer: de dag begint koud met regionaal ook mist en in het binnenland schijnt lokaal de zon. Daarna raakt het bewolkt. De temperatuur loopt langzaam op naar 4 tot 8 graden. De komende dagen is het wisselvallig met geregeld buien. Donderdag is het zacht, vanaf vrijdag is het mede door de wind ronduit guur.