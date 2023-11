Brand in azc Harderwijk, geen gewonden

In Harderwijk heeft brand gewoed in een asielzoekerscentrum. Vier woonunits stonden vannacht in lichterlaaie, zegt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De vertrekken waren onbewoond; niemand raakte gewond.

De vier eenheden bevinden zich op de eerste verdieping van het complex. Op beelden is te zien dat er veel rookontwikkeling was.

Rond 03.45 uur was het vuur onder controle. Het is onduidelijk wat de brand heeft veroorzaakt.

Het azc ligt op een voormalig kazerneterrein. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is de locatie van het azc bijzonder, omdat het midden in een woonwijk ligt. Het opvangcentrum bestaat sinds 2016 en biedt plek aan 800 mensen.