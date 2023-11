Rellen op tribunes bij wedstrijd Brazilië-Argentinië

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Brazilië en Argentinië is overschaduwd door geweld op de tribunes. Braziliaanse en Argentijnse fans raakten al voor de aftrap slaags met elkaar. Toen de politie tussenbeide kwam, rukten Argentijnse hooligans stoeltjes los en gooiden die naar agenten.

Spelers van Argentinië die naar de tribunes waren gelopen, onder wie aanvoerder Messi, probeerden hun aanhang eerst nog te kalmeren. Even later besloot de wereldkampioen zich toch terug te trekken in de cabine van het Maracanã.

Politie-agenten hebben met onder meer knuppels de orde hersteld. Zeker acht mensen zijn opgepakt. Op foto's is te zien hoe geweldloze fans probeerden weg te komen en het veld oprenden, of schuilden onder trappen.

Uiteindelijk was de aftrap in Rio de Janeiro 27 minuten later dan gepland. Argentinië won het kwalificatieduel met 1-0 door een goal van Nicolás Otamendi.