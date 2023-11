Akkoord Israël en Hamas over bestand en uitwisseling gijzelaars en gevangenen

Israël en Hamas stemmen allebei in met een akkoord over een staakt-het-vuren en een uitruil van Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen. Bemiddelaar Qatar liet vannacht weten dat het bestand binnen 24 uur zal ingaan. Rond 02.00 uur Nederlandse tijd gaf een meerderheid van het Israëlische kabinet groen licht. Een aantal van de 38 kabinetsleden stemde tegen het akkoord; hoeveel precies, is niet duidelijk. Hamas stemde ook in met de afspraken. In het akkoord is sprake van een bestand van vier dagen. Hamas laat 50 Israëlische gijzelaars vrij: 38 kinderen en 12 vrouwen. Die worden in groepen vrijgelaten gedurende de gevechtspauze. Per 10 extra gijzelaars die Hamas vrijlaat, verlengt Israël het bestand met een dag. Israël laat op zijn beurt zo'n 150 Palestijnse gevangenen vrij. Volgens de krant Jerusalem Post gaat het om vrouwen en kinderen die vastzitten voor "veiligheidsgerelateerde vergrijpen". Geen van hen zou directe betrokkenheid hebben bij acties waarbij doden zijn gevallen.

Het Internationale Rode Kruis zegt dat het klaarstaat om te helpen bij de uitwisseling van de gijzelaars en gevangenen. Die zal vermoedelijk via Egypte verlopen, dat een grensovergang heeft met Gaza. Verder staat in een verklaring van Hamas dat honderden vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten tot Gaza. Ook Israëlische media maken daar melding van, maar in een verklaring van de Israëlische regering staat daar niets over. Netanyahu: oorlog gaat door Premier Netanyahu waarschuwt dat de oorlog tegen Hamas doorgaat, ook als er een staakt-het-vuren is bereikt. "We voeren een oorlog en we zullen daarmee doorgaan", zei hij voorafgaand aan het regeringsoverleg. "We zullen doorgaan totdat we al onze doelen hebben bereikt." Aan het akkoord gingen weken van onderhandelingen vooraf, waarbij ook de Verenigde Staten, Egypte en Qatar betrokken waren. Israël en Hamas onderhandelden niet rechtstreeks, maar met tussenkomst van Qatarese onderhandelaars.

Foto: 978a01de-9a50-349e-88d2-aa140fb3ac03 - AFP

Voor Israël is de vrijlating van de gijzelaars van groot belang. De families van de gegijzelden vinden dat de strijd tegen Hamas de levens van hun geliefden in gevaar brengt. De families maakten leden van het kabinet maandag nog eens duidelijk dat de vrijlating van de gijzelaars prioriteit moet hebben. Als het akkoord wordt uitgevoerd en er inderdaad zo'n vijftig mensen worden vrijgelaten door Hamas, zou de groep nog zo'n 190 Israëliërs en buitenlanders in gijzeling houden. Hamas heeft vorige maand al vier gijzelaars vrijgelaten: twee Amerikaanse en twee Israëlische vrouwen. Binnen de Israëlische regering leidt de deal tot verdeeldheid. De uiterste rechterflank van Netanyahu's regering, bestaande uit onder anderen minister Smotrich van Financiën, noemde de deal eerder publiekelijk slecht. Bij de kritiek van zijn partij, Religieus Zionisme, voegde zich ook de partij van de radicaal-rechtse minister Ben Gvir van Binnenlandse Veiligheid. Zijn partij, Otsma Jehudit, eist dat niet een deel maar alle gijzelaars vrijgelaten worden.

Foto: 190e769d-f0a6-36ff-804d-e3cb0ba2f245 - AFP