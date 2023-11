Ziyech helpt Marokko aan WK-kwalificatiezege op Tanzania

Marokko is de kwalificatie voor het WK voetbal in 2026 goed begonnen. De eerste wedstrijd in groep E van de Afrikaanse zone leverde een 2-0 overwinning op voor het elftal met drie in Nederland opgegroeide spelers in de basis.

Nadat Achraf Hakimi, verdediger van Paris Saint-Germain, al in de derde minuut vanaf elf meter had verzuimd om de Marokkanen op voordsprong te schieten was het in de 28ste minuut alsnog raak voor het land dat bij het vorige WK vierde werd, de hoogste klassering ooit. Voormalig Ajacied Hakim Ziyech, na drie seizoenen Chelsea dit seizoen actief in de Turkse competitie, zette zijn ploeg op 1-0, wat ook de ruststand was.

Net als Ziyech begonnen ook voormalig eredivisiespelers Noussair Mazraoui (Ajax) en Sofyan Amrabat (FC Utrecht en Feyenoord) bij Marokko in de basis in het Benjamin Mkapa National Stadium in Dar-es-Salaam.

Invalbeurt Saibari

Nu rust kreeg Marokko hulp van verdediger Lusajo Mwaikenda, die in de 53e minuut met een eigen doelpunt de bezoekers aan een 2-0 voorsprong hielp. Twaalf minuten later ging de Tanzaniaanse middenvelder Novatus Mirosh met rood naar de kant, maar Marokko scoorde niet meer.

In de tweede helft vielen PSV-aanvaller Ismael Saibari en oud-VVV-aanvaller Tarik Tissoudali nog in.

Verrassend was de 1-0 overwinning van De Comoren op Ghana, deelnemer aan vier van de laatste vijf WK's. De eilandengroep met ruim 800.000 inwoners zegevierde dankzij een doelpunt van aanvaller Myziane Maolida, speler uit het tweede elftal van de Duitse club Hertha BSC. De Comoren gaan na twee wedstrijden ongeslagen aan kop in groep I.

Zege Zuid-Korea

Zuid-Korea boekte in groep C van de Aziatische zone een 3-0 overwinning op China. Tottenham Hotspur-aanvaller Son Heung-min maakte de eerste twee Zuid-Koreaanse doelpunten, waarvan de eerste uit een penalty.