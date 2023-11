Koeman hekelt spel van Gibraltar: 'Heeft niets meer met voetbal te maken'

Bondscoach Ronald Koeman is niet tevreden over de 6-0 overwinning van het Nederlands elftal op voetbaldwerg Gibraltar. "Het kan altijd beter. We hebben maximaal geprobeerd zoveel mogelijk goals te maken. Er zat een aantal goede doelpunten bij, maar natuurlijk kun je en moet je meer scoren. Op een gegeven moment werd het heel vervelend. Dan heeft het niets meer met voetbal te maken."

Daarmee doelt Koeman op de fanatieke, soms stevige manier waarop de spelers van Gibraltar de duels aangingen, met het risico de tegenstander te blesseren. "Dan moet je oppassen. Je zag het bij Xavi Simons, Mats Wieffer en Joey Veerman die er geblesseerd afging. Hij had misschien nog door gekund, maar het heeft dan geen enkele zin om risico's te nemen."

De bondscoach wil in aanvallend opzicht nog betere loopacties zien van zijn spelers. "In de opbouw en naar het middenveld toe kun je veel meer mensen overslaan, waardoor het spel sneller wordt. Dan kom je misschien wel in een één-op-één situatie."

Diepte zoeken

"We brachten in de eerste helft vaak de bal bij Joey en als je dan van rechts naar links gaat, heb je mensen nodig die diepte zoeken. Dat is moeilijk, want je staat al bijna in hun zestien. Op dat vlak moet je meer creëren."

Bekijk hier de complete reactie van Koeman: