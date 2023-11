Deze landen hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar

Op de play-offs in het voorjaar na is de kwalificatiecyclus voor het EK van 2024 voorbij. 21 van de 24 deelnemers zijn inmiddels bekend. Welke landen hebben zich geplaatst voor het toernooi, dat komende zomer wordt gespeeld in Duitsland?

In groep A plaatsten drievoudig Europees kampioen Spanje en Schotland zich voor de zeventiende editie van het EK. Het Nederlands elftal kwalificeerde zich in groep B door een nipte zege op Ierland. Oranje deed dat als tweede in de poule, achter het ongeslagen Frankrijk.

Regerend kampioen moeizaam geplaatst

In groep C pakten de twee finalisten van de afgelopen editie een ticket. Verliezend finalist Engeland was in oktober al verzekerd van deelname. Italië, de regerend kampioen, liet het aankomen op de laatste speeldag. Een moeizaam, doelpuntloos gelijkspel tegen Oekraïne was voldoende.

Ook in groep D was het tot de laatste speelronde spannend. Kroatië plaatste zich op de slotdag. Turkije, dat de enige andere kandidaat was voor het organiseren van het komende EK, kwalificeerde zich als groepswinnaar.

Deze 21 landen zijn geplaatst, in maart volgt een play-off-ronde voor de laatste drie tickets: