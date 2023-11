Vernieuwd Oranje zorgt met drie goals Stengs voor vrolijk slot tegen Gibraltar

Het was voor het Nederlands elftal niet alleen een kwestie van winnen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar, maar een kwestie van het jaar goed afsluiten en wijzer worden richting het eindtoernooi in Duitsland. Dat lukte allebei. Met talloze nieuwe namen op het veld, onder wie na rust debutanten Thijs Dallinga en Jorrel Hato, won Oranje in Faro met 6-0. Calvin Stengs werd met drie goals de man van de wedstrijd.

Foto: 25a6c8de-0fcd-3f91-83c8-3a87ae6bd586 - NOS

Nauwelijks bekomen van de schrik van de 14-0 tegen Frankrijk was Gibraltar, de nummer 198 van de FIFA-wereldranglijst, er veel aan gelegen niet weer zo'n afstraffing te beleven. Maar, zoals bondscoach Ronald Koeman eerder deze week zei, Nederland heeft geen Kylian Mbappé en Koeman koos bovendien voor een B-team. Zes wijzigingen voerde de bondscoach door ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Ierland. Daarnaast wijzigde hij zijn systeem, van 3-4-3 naar 4-3-3 met echte vleugelaanvallers. Jordan Teze, Mats Wieffer, Teun Koopmeiners, Joey Veerman, Calvin Stengs en Donyell Malen waren de nieuwe namen. Stengs opent de score De keuzes van Koeman pakten goed uit. De nieuwelingen toonden zich gretig, het tempo lag hoog, de druk op Gibraltar was onophoudelijk, het spel over de vleugels werkte en de kansen kwamen snel. In de 10de minuut opende Stengs de score. Aangever was Veerman, die zelf de bal veroverde en daarna het overzicht bewaarde.

De samenvatting van het EK-kwalificatieduel tussen Gibraltar en Nederland. - NOS

Veerman bood de nodige creativiteit op het middenveld, waar Koopmeiners en Wieffer met hun loopacties continu aansloten bij spits Wout Weghorst. Wieffer liet na een voorzet van Malen eerst nog een enorme kans liggen, maar kopte een moment later hard raak uit een hoekschop van Veerman. Het was voor Wieffer, evenals voor Stengs, zijn eerste interlandgoal. Mede-Tukker Weghorst beloonde Wieffer met een dikke knuffel. Weghorst zelf was na zijn drie belangrijke interlandgoals dit jaar, waarvan de laatste zaterdag tegen Ierland, onzichtbaar tegen de dwergstaat. Uit een strakke voorzet van Quilindschy Hartman was Koopmeiners alert om met binnenkant rechts in de 38ste minuut de 0-3 binnen te tikken. Nadat Teze een gele kaart had gekregen voor het neerhalen van de opvallendste speler van Gibraltar, Tjay de Barr van Wycombe Wanderers uit de League One, klonk het rustsignaal. Debutanten Dallinga en Hato Na rust bleven Van Dijk, Veerman en Weghorst achter in de kleedkamer en stonden Jorrel Hato, Tijjani Reijnders en Thijs Dallinga aan de aftrap. Ajacied Hato werd met een leeftijd van 17 jaar en 259 dagen de op-vier-na jongste debutant ooit in de historie van het Nederlands elftal.