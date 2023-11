Modric gaat met Kroatië op voor negende eindtoernooi na winst op Armenië

Turkije won nog nooit in Wales en maakte daar zelfs nog nooit een doelpunt. Met die wetenschap wist Kroatië dat het ook aan de bak moest tegen Armenië.

Maar Wales was het eerste land dat virtueel naar de eindronde in Duitsland ging. Al na zeven minuten zette Neco Williams de openingstreffer op het bord tegen Turkije. Kroatië stond toen gelijk en greep op dat moment naast het rechtstreekse EK-ticket.

Zowel Wales als Kroatië maakten in groep D dinsdagavond nog kans op een plek op het EK in Duitsland. Kroatië zou bij winst, of een beter resultaat dan Wales, de gelukkige zijn.

Luka Modric is, als hij heel blijft, komende zomer in Duitsland voor de negende keer op een eindronde te bewonderen. De 38-jarige Kroaat pakte vandaag met zijn land het laatste rechtstreekse EK-ticket door een 1-0 overwinning op Armenië.

Kroatië bleef de betere tegen Armenië, maar het scoren ging dinsdagavond heel erg lastig. Hulp van Turkije was dan ook zeer gewenst. Een ingeschoten strafschop van invaller Yusuf Yazici maakte een eind aan alle spanning. Zijn treffer betekende een 1-1 eindstand in Wales.

Hij gaf Ajax-back Borna Sosa de mogelijkheid om een keurige voorzet af te leveren op het hoofd van Ante Budimir. Het was de bevrijdende 1-0 voor de Kroaten. Daarmee leek het EK toch wel zeker.

Frankrijk overtuigde afgelopen zaterdag nog met een 14-0 overwinning op Gibraltar, maar dinsdag tegen Griekenland ging het een stuk lastiger. Het lukte de Fransen niet om in de EK-kwalificatiegroep, waar Nederland ook in zat, alles te winnen. De Fransen bleven op een 2-2 gelijkspel steken in Griekenland.

Frankrijk kwam voor rust nog wel op voorsprong toen Randal Kolo Muani de bal van dichtbij hard in de bovenhoek ramde. Griekenland kwam terug in de wedstrijd na geknoei achterin. Aanvoerder Anastasios Bakasetas haalde de trekker over.