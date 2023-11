Machteloos Duitsland verliest opnieuw oefenduel, ditmaal tegen Oostenrijk

De Duitse voetballers hebben opnieuw een oefenduel verloren. De ploeg kwam tegen Oostenrijk slecht voor de dag en verloor in Wenen met 2-0. Marcel Sabitzer en Christoph Baumgartner waren de Oostenrijkse doelpuntenmakers. Duitsland eindigde het duel met tien man na een directe rode kaart voor Leroy Sané.

Duitsland is als gastland van het EK van volgend jaar automatisch geplaatst en speelt daarom een reeks oefenwedstrijden in de voorbereiding op het toernooi. Zaterdag verloor het ook al met 3-2 van Turkije.

In maart oefent de ploeg tegen het Nederlands elftal. Die wedstrijd gaat niet door als bij de loting blijkt dat de twee landen groepsgenoten van elkaar zullen zijn.

Inspiratiebron

Het oefenduel van dinsdag was ook een treffen tussen bondscoaches Julian Nagelsmann (Duitsland) en Ralf Rangnick (Oostenrijk) in het bijzonder. Rangnick is een belangrijke inspiratiebron geweest voor de bijna dertig jaar jongere Nagelsmann. Die roemt Rangnick (65) onder meer om de intensieve en aanvallende manier van voetballen die hij uitdraagt.

Van een intensief oefenduel was geen sprake. Maar Nagelsmann, die de Duitse ploeg sinds september onder zijn hoede heeft, zal zijn geschrokken van de manier waarop Oostenrijk zich op eenvoudige wijze een weg baande door de broze Duitse verdediging.

In het uitstekend gevulde Ernst Happelstadion kreeg Oostenrijk veruit de beste kansen, vooral in de eerste helft. De Duitsers, met belangrijke krachten als Antonio Rüdiger en Mats Hummels in de verdediging, kregen maar geen grip op de bedachtzame steekpasses van de thuisploeg.