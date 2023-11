Stengs viert terugkeer in Oranje met drie treffers: 'Nu is EK het hoofddoel'

Stengs staat trots met de bal onder zijn arm de media te woord. Want wie drie keer scoort, mag de bal mee naar huis nemen. "En dat ga ik doen. Dit is mijn eerste hattrick. Misschien laat ik er binnen nog wat handtekeningen opzetten", lacht de Feyenoord-aanvaller.

Bij Calvin Stengs kan de lach niet meer van zijn gezicht. Het was maart 2021 toen hij voor het laatst in actie kwam voor Oranje. En vandaag, bij zijn terugkeer in het Nederlands elftal, scoorde hij meteen driemaal tegen Gibraltar. "Drie goals maken is heel mooi."

"Ik was heel blij dat ik mocht starten. Ik wist dat ik meer in beeld zou komen als ik weer in de Nederlandse competitie zou spelen en door mijn goede spel krijg ik dan de uitnodiging. Het is mooi dat ik er nu dan sta. Het hoofddoel is nu natuurlijk om erbij te zijn op het EK, dat lijkt me logisch."

Bondscoach Ronald Koeman had tegen Gibraltar zes andere spelers het veld ingestuurd ten opzichte van de wedstrijd tegen Ierland. Een daarvan was dus de 24-jarige buitenspeler. Stengs weet dat zijn stap naar Feyenoord deze zomer hem bij deze prestatie heeft geholpen.

'In Nederlandse competitie meer in beeld'

"Het was voor mij mooi om terug te keren in het Nederlands elftal en drie goals maken is dan heel mooi. Iedereen verwacht een hoge uitslag en als ik dan zelf die vroege goal scoor, is het ook wat lekkerder voetballen."

"Dat was overduidelijk. Als ik hem een beetje raak, zou ik hem claimen. Het zou nu brutaal zijn geweest om er een toneelstuk omheen te bouwen, dat had nu niet heel veel nut", zegt de aanvaller eerlijk.

De 23-jarige Dallinga had zijn debuut kunnen opleuken met een doelpunt. Hij leek even te scoren op een voorzet van Gakpo, maar al snel liet de spits van Toulouse weten dat hij de bal niet raakte.

Met dat gegeven op zak volgde na de wedstrijd het welbekende 'haasje' voor Hato. "De directeur gaf een speech en daarna moest ik zelf ook wat zeggen. Dat was kort maar krachtig, want ik ben niet zo'n prater."

Buiten dat moment, was het een lastige wedstrijd voor Dallinga, erkent hij. "Voor een spits is dit een vervelende pot. Zij bouwen het hele strafschopgebied vol. Ik heb liever een wedstrijd met een andere weerstand, maar ik ben daardoor niet minder blij met mijn debuut."

'Vastigheden creëren voor succes'

De EK-kwalificatie zit er nu op. In maart speelt Oranje twee oefenwedstrijden en dan volgt in juni het eindtoernooi in Duitsland. De periode in maart moet volgens aanvoerder Virgil van Dijk gebruikt gaan worden om aan vastigheden te gaan werken.

"We willen nu presteren op het EK. We weten dat het beter kan en hopelijk kunnen we in juni dan goed zijn en vaste patronen hebben. Daarvoor is het belangrijk dat we minder blessures hebben", stelt de verdediger.

"Vastigheden creëren is belangrijk om succes te halen", vervolgt Van Dijk. "Aan de sfeer in ons team en bij de staf zal het in ieder geval niet liggen, die is goed."