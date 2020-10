Verhoeven kent volgende tegenstander: titelgevecht tegen Ben Saddik

De volgende tegenstander van kickbokser Rico Verhoeven is bekend. De zwaargewichtkampioen van Glory verdedigt zijn titel tegen de Belg Jamal Ben Saddik. Het is nog niet bekend wanneer de kemphanen in de ring verschijnen.

Het wordt de derde ontmoeting tussen Verhoeven en Ben Saddik, die elkaar al troffen in 2011 en 2017. De eerste keer won Ben Saddik en zes jaar later trok Verhoeven aan het langste eind.

De laatste keer dat Verhoeven in de ring stond, was eind 2019. Met succes verdedigde hij zijn titel, die hij in 2014 veroverde, in een gevecht met Badr Hari. Hari neemt het begin november op tegen Benjamin Adegbuyi.

Bekijk hier de reactie van Verhoeven na zijn overwinning op Ben Saddik in 2017: