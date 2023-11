Flinke loonsverhoging voor bagagepersoneel Schiphol

De bagageafhandelaren op Schiphol zijn bereid om hun personeel flink hogere lonen te betalen. In minder dan twee jaar tijd kunnen de werknemers er gemiddeld 33 procent op vooruit gaan. Dat blijkt uit het onderhandelingsresultaat dat vakbond FNV bekendmaakte.

Als de leden van de vakbond akkoord gaan stijgen de lonen al op 1 januari met gemiddeld 19 procent. Een jaar later komt daar nog een loonsverhoging bovenop. Wie voltijds werkt, krijgt er dan in twee stappen minimaal 350 euro bruto per maand bij.

Gerommel

Het rommelde afgelopen jaren flink op Schiphol. Vanwege slechte werkomstandigheden legde het bagagepersoneel meermaals het werk neer. Dat leidde vorig jaar tot de eerste cao in de sector. Daarna volgde een chaotische meivakantie, onder meer door een tekort aan bagagepersoneel. In de onderhandelingen die daarop volgden kreeg het personeel een zomerbonus.

Toch hing de schaduw van nieuwe acties ook dit jaar bijna voortdurend boven de luchthaven. Vanwege de sterke inflatie eiste de vakbond opnieuw een forse loonsverhogingen voor het ( soms te ) zware werk. Begin deze maand troffen de werkgevers en de vakbond elkaar daarom opnieuw aan de onderhandelingstafel.

Over de uitkomst kunnen de leden van de vakbond komende week stemmen.