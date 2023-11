Gooit Franse camembert-lobby roet in het eten van nieuwe verpakkingsregels?

Een jaar geleden presenteerde de Europese Commissie de nieuwe richtlijnen voor verpakkingen en afval, met als doel om per 2040 15 procent minder verpakkingsmateriaal te produceren. Alle verpakkingen moeten bovendien in 2030 volledig gerecycled kunnen worden. Het idee is dat er een einde komt aan bijvoorbeeld de plastic folie om komkommers en kleine plastic flesjes shampoo in hotels.

Volgens de lobby zouden nieuwe regels van de Europese Commissie ervoor kunnen zorgen dat camembert in de toekomst niet meer verpakt mag worden in de houten bakjes. Van oudsher wordt camembert verkocht in de houten verpakkingen omdat ze zo nog kunnen narijpen. De houten bakjes belanden echter veelal in de vuilniszak waarna ze worden verbrand, en niet gerecycled.

De Franse kaasindustrie heeft de afgelopen weken flink gelobbyd tegen de strengere verpakkingsregels van de Europese Commissie. Ze zijn bezorgd dat het kenmerkende houten bakje waarin de camembert wordt verpakt in de toekomst moet verdwijnen. Maar moet dat houten bakje wel echt verdwijnen, of gaat dit om een poging van de verpakkingsindustrie om de nieuwe regels te dwarsbomen?

Want de soep wordt dus niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Kwaliteitskrant Le Monde beschreef enigszins chauvinistisch hoe trotse Franse politici in Brussel de barricades op gingen. Franse Europarlementariërs proberen nu met aanpassingen aan de wet hun camembert voor de poorten van de verboden-verpakkingen-hel weg te slepen."

Dus als 'Europa' een besluit neemt dat de camembert schaadt, dan worden hier meteen de messen geslepen. In Frankrijk werd de afgelopen dagen en weken vol hoon en verontwaardiging bericht over de vermeende regeldrift van de Europese Unie. 'Handen af van onze kaas', was de toon.

"Kom je aan de camembert, dan kom je aan de Fransen. Het échte Normandische kaasje met het officiële AOP-stempel is niet alleen een culinair kunststukje dat de Fransen doet watertanden, het is ook nog eens culinair erfgoed dat beroemd is in de hele wereld. Daar zijn ze trots op.

Is er sprake van Brusselse regeldrift, zoals sommigen beweren, of ligt het toch wat genuanceerder? De Europese Commissie heeft aangegeven dat deze nieuwe regels helemaal niet hoeven te leiden tot het verdwijnen van de houten bakjes en roept de industrie op om maatregelen te treffen zodat de verpakking gerecycled kan worden. Volgens de Franse kaasindustrie zijn de kosten van het recyclen echter te hoog.

In het voorstel van de commissie is ook nog een uitzondering op de strengere verpakkingsregels gemaakt voor streekproducten. Deze uitzondering zou ook gelden voor de authentieke camembert, die met rauwe melk wordt gemaakt. De nieuwe regels werken vooral de industrieel geproduceerde camembert tegen. Voor de consument is straks veel duidelijker aan de verpakking te zien of het om een originele Normandische camembert gaat.

Lobby in cafés

Maar het is niet alleen de Franse kaasindustrie die een stevige lobby voert. Ook de verpakkingsindustrie doet dat, bijvoorbeeld vanmiddag tijdens een Europees debat over verpakkingsregels, die door veel Europarlementariërs worden gehekeld. Onlangs werden in het parlement al flyers met de tekst "EP'ers redt onze takeaway" verspreid tegen het regelvoorstel van de commissie. Van wie de flyers komen is niet duidelijk. Volgens de site Euractiv gaat de lobby nog veel verder en worden Europarlementariërs niet alleen aangesproken in de gangen van het parlement, maar ook in cafés. Dat is in strijd met de huidige Europese lobbyregels.

De Europarlementariërs bepalen morgen hun standpunt over de verpakkingsregels. Dat betekent echter niet dat de lobby stopt. De komende periode gaan het Europese Parlement en de Europese Raad onderhandelen over de nieuwe regels. Het is maar de vraag of ze er voor de Europese verkiezingen van volgend jaar uit komen. Pas als zij een besluit hebben gemaakt, zijn de strengere verpakkingsregels een feit.