Baudet: 'Pijn aan schedel en kaak, maar dankbaar dat ik bij debat kan zijn'

Baudet was gisteravond in een Gronings café voor een verkiezingsbijeenkomst, samen met andere (kandidaat-)Kamerleden van zijn partij. Aan het eind van die bijeenkomst maakte hij selfies met enkele bezoekers, ook met een jongen die Baudet vervolgens van dichtbij sloeg met een bierfles.

Een minderjarige jongen uit de gemeente Groningen is gisteren aangehouden als verdachte. Hij zit nog steeds vast. Meerdere bronnen melden dat het gaat om een jongen van 15, maar de politie kan dat bevestigen noch ontkennen. Ook over een mogelijk motief wil de politie niets kwijt. "Het onderzoek is bezig en we zijn nog met de jongen in gesprek."

Forum voor Democratie-lijsttrekker Baudet is opnieuw aangevallen. Op beelden die op sociale media rondgaan, is te zien dat hij wordt geslagen met iets wat lijkt op een fles. - NOS

Student Thomas Teunter was gisteren bij de bijeenkomst van Forum voor Democratie in Groningen. "Het zou een gezellige avond worden en tot op het eind was dat het ook." Teunter zegt dat hij eerder op de avond met de verdachte heeft gepraat. "Hij zei dat hij FvD-fan was. Niemand heeft dit zien aankomen."

Baudet: Antifa moet verboden worden

"Antifa moet op de lijst van terroristische of criminele organisaties. Dat is de enige manier om dit aan te pakken", zei Baudet eerder vandaag tegen NOS Stories over het fles-incident. Hij legt een verband met zijn mishandeling en de links-extremistische beweging Antifa, die naar eigen zeggen fascisme bestrijdt.

Buiten bij het Groningse café was gisteravond een actie van AFA Noord, een organisatie die onderdeel is van Antifa. Het is nog onduidelijk of de dader verbonden is aan deze beweging.

Baudet zegt dat hij en zijn partij al meerdere keren zijn lastiggevallen door Antifa en spreekt van een "politieke aanslag" op standpunten van FvD. "Het is wat mij betreft niet een incident, maar het past in een patroon."

Eerder vandaag gaf Baudet deze reactie op zijn mishandeling: