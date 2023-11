Crisis bij OpenAI houdt aan, toekomst staat op het spel

Silicon Valley wordt wakker terwijl de chaos bij OpenAI de vijfde dag ingaat. Gisteren kwam die chaos tot een hoogtepunt, toen CEO Sam Altman overstapte naar Microsoft nadat hij enkele dagen eerder was ontslagen.

Er is "intense discussie" om het bedrijf te verenigen. Of dat al is gelukt, is onduidelijk. Bloomberg meldt daarnaast dat er weer contact is tussen Altman en ten minste één lid van het bestuur over een mogelijke terugkeer. Totdat daar meer duidelijkheid over is, blijft de toekomst van het bedrijf achter de populaire chatbot ChatGPT, die een ware AI-hype veroorzaakte dit jaar, onzeker.

Dit alles gebeurt terwijl Altman eerder deze maand de volgende grote stap van ChatGPT aankondigde: zogeheten GPT's. Zie ze als gespecialiseerde en aanpasbare persoonlijke assistenten. Toen leek er nog niks aan de hand. Het komt ook vlak voor het eenjarig bestaan van ChatGPT. Een tool die inmiddels wekelijks door honderd miljoen mensen wordt gebruikt.

Vijf vragen en antwoorden over de stand van zaken.

Kan dit het einde zijn van OpenAI?

Veel hangt af van hoe de komende uren en dagen verlopen. Feit is dat vrijwel alle medewerkers van OpenAI - in totaal zijn dat er zo'n 770 - een brief hebben ondertekend waarin ze dreigen te vertrekken naar Microsoft tenzij het bestuur opstapt. Zonder die medewerkers bestaat het bedrijf niet meer. Je zou kunnen zeggen dat dat de positie van het bestuur onhoudbaar maakt.

Een bron heeft tegen de Financial Times gezegd dat het bestuur bereid zou zijn om te testen of medewerkers daadwerkelijk overstappen naar Microsoft. Volgens bronnen van techsite Arstechnica onderzoeken investeerders in OpenAI op dit moment hun juridische mogelijkheden om druk uit te oefenen op het bestuur.

Heeft het bestuur z'n hand overspeeld?

Het lijkt er steeds meer op dat het bestuur, dat inmiddels vooral bestaat uit buitenstaanders, de situatie gigantisch heeft onderschat. De stap die het bestuur vrijdag zette, is niet niks. Je ontslaat de CEO van een succesvol bedrijf niet zomaar op staande voet. Dat vraagt om meer uitleg. Die is er nog altijd niet. Ook de nieuwe CEO heeft nog geen extra uitleg gehad, schrijf The Verge .

Het heeft geleid tot veel speculaties en weinig duidelijkheid. Een veelbesproken theorie is dat er een richtingenstrijd binnen OpenAI gaande was over de snelheid waarmee AI ontwikkeld dient te worden. Daarnaast is bekend dat Altman er diverse projecten naast OpenAI op nahield, zoals een plan om een chipfabrikant op te zetten die kan concurreren met Nvidia. Hij zou daarvoor miljarden dollars willen ophalen in het Midden-Oosten.

Het bestuur van OpenAI werkt anders dan bij een doorsnee bedrijf. Een bestuur heeft gewoonlijk als belangrijkste taak om te zorgen voor winstmaximalisatie voor aandeelhouders. OpenAI's missie is om kunstmatige intelligentie te ontwikkelen die beter is dan de mens, inkomsten zijn daaraan ondergeschikt. Als een andere partij eerder bij dat doel is, is het de bedoeling dat OpenAI die partij gaat helpen. Dat staat ver af van de concurrentiestrijd waar OpenAI met ChatGPT inmiddels volop aan meedoet.

Wat is Microsofts belang bij deze crisis?

De softwaregigant is de belangrijkste partner van OpenAI en heeft de technologie achter ChatGPT geïntegreerd in zijn eigen softwareprogramma's. Het bedrijf heeft bovendien 13 miljard dollar geïnvesteerd in OpenAI in de vorm van krediet om datacenterruimte bij Microsoft in te kunnen kopen.

Je zou kunnen zeggen dat Microsoft z'n toekomst op AI-vlak heeft verbonden met die van OpenAI. Dat leek de afgelopen maanden een meesterzet. Tot afgelopen vrijdag. Sindsdien probeert het bedrijf te redden wat er te redden valt.

Gaat Sam Altman nou wel of niet naar Microsoft?

Dat is onduidelijk. Sterker nog: zelfs Microsoft-CEO Satya Nadella lijkt het niet te weten . Dat laat zien hoe fluïde de situatie is. The Verge schreef gisteravond dat Altman nog altijd bereid is om, samen met vertrouweling Greg Brockman die tot vrijdag president was bij OpenAI, terug te keren. Dat gesprek met het bestuur zou inmiddels gaande zijn. Dit weekend leverde dat niks op, maar de kaarten zijn inmiddels wel anders geschud.

Wat gaat er gebeuren met ChatGPT?

Op korte termijn niets. De lange termijn is een stuk onzekerder. Veel hangt af van hoe het bestuur reageert op de druk vanuit de medewerkers en de druk die investeerders achter de schermen zonder twijfel nog altijd uitoefenen.