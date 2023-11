Peilingwijzer: VVD, PVV en GL-PvdA in de race om de grootste te worden

Een dag voor de verkiezingen gaan nog altijd drie partijen aan kop in de peilingen. In de Peilingwijzer staat de VVD net als gisteren op 26 tot 30 zetels, de PVV staat op 25-29 (gisteren 22-28) en GroenLinks-PvdA op 23-27 (gisteren 21-25).

NSC van Pieter Omtzigt lijkt met 19-23 zetels afgehaakt in de strijd om de grootste te worden. Nog maar een week geleden was er ook een top 3 van partijen die dicht bij elkaar stonden, maar toen hoorde NSC erbij en lag de PVV er duidelijk achter. De partij van Geert Wilders heeft in de laatste dagen flinke winst geboekt, zegt politicoloog Tom Louwerse, de maker van de Peilingwijzer, terwijl Omtzigt is weggezakt, en vandaag nog weer iets duidelijker op achterstand staat dan gisteren.

Wilders lijkt het goed te doen in de debatten, ook gisteren weer in het EenVandaag-debat. Bij onderzoeksbureau I&O Research wees bijna 40 procent van de kijkers hem als de meest overtuigende debater in dat debat aan. Rob Jetten van D66 deed het ook goed: een kwart vond hem gisteren de beste.

De Peilingwijzer is een gewogen gemiddelde van de zetelpeilingen van Ipsos/EenVandaag en I&O Research, die beide tot vanochtend peilden voor hun slotpeiling. "Het beeld is vandaag in grote lijnen hetzelfde als gisteren. We zien wel GroenLinks-PvdA iets hoger staan, maar dat valt nog net binnen de foutmarge", aldus Louwerse.

Altijd wel een verrassing

Wat zeggen de slotpeilingen over de uitslag? In een vandaag gepubliceerd artikel laat Louwerse zien dat sinds 2006 de uitslag van de meeste partijen sterk overeenkomt met de slotpeiling. In twee derde van de gevallen is het verschil hooguit één zetel. Maar er is ook altijd wel minimaal één verrassing van 5 zetels of meer verschil. In 2017 scoorde de VVD veel beter dan in de slotpeilingen en in 2021 was dat D66.

Die verrassingen zijn niet per se het gevolg van fouten in de peilingen, maar komen ook doordat er op de laatste dag vaak nog flinke kiezersbewegingen zijn.

Het valt niet te voorspellen of dat ook morgen gebeurt, en zo ja, wie er dan van profiteert. Duidelijk is dat nog altijd veel kiezers twijfelen tussen twee of drie partijen. Onderzoeker Sjoerd van Heck van Ipsos/EenVandaag ziet een stuk meer twijfelaars dan de vorige keer: iets minder dan de helft van de kiezers weet zeker wat ze morgen gaan stemmen. Bij I&O is dat zelfs nog wat minder.