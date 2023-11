Van de Sanden en Leuchter terug in Oranjeselectie voor Nations League-duels

Romée Leuchter en Shanice van de Sanden keren voor het eerst sinds de WK-voorbereiding terug bij de selectie van de Oranjevrouwen. Bondscoach Andries Jonker nam de aanvalsters op in zijn 24-koppige selectie voor de laatste twee Nations League-wedstrijden tegen Engeland en België op respectievelijk 1 en 5 december.

De 22-jarige Ajax-spits Leuchter en de 31-jarige Liverpool-buitenspeelster Van de Sanden zaten in de voorselectie voor het WK, maar vielen in de voorbereiding af. Voor 95-voudig international Van de Sanden is het twee jaar geleden dat ze voor het laatst actief was voor Oranje, tegen Japan in Den Haag (0-0).

'Spitsen in alle soorten en maten'

Leuchter speelde in februari van dit jaar tegen Oostenrijk (4-0 winst) haar 11de en voorlopig laatste interland. Met zeven goals is ze momenteel gedeeld topscorer van de eredivisie. Ook Dominique Janssen keert na een blessure terug in de selectie. Ze miste eind oktober de vorige interlandperiode.

"We hebben Romée en Shanice als extra spitsen toegevoegd", lichtte bondscoach Andries Jonker toe. "We willen winnen, we willen ons kwalificeren. En het lijkt ons verstandig om in deze fase spitsen mee te nemen in alle soorten en maten."