'Noord-Korea doet derde poging met spionagesatelliet'

Noord-Korea heeft opnieuw een poging gedaan om een spionagesatelliet de ruimte in te sturen. Dat melden de autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Onduidelijk is nog of de poging is geslaagd.

Noord-Korea heeft het bericht nog niet bevestigd. Maar het land had Japan onlangs wel al ingelicht dat het ergens de komende dagen een raket met een spionagesatelliet zou lanceren.

De raket werd afgevuurd in zuidelijke richting, waarna Japan de inwoners van het eiland Okinawa opriep om binnen te blijven. Die waarschuwing werd ingetrokken zodra de raket boven de Grote Oceaan was gekomen.

Eerdere pogingen mislukten

Met de spionagesatelliet hoopt Noord-Korea vijandige staten als Zuid-Korea en de Verenigde Staten beter in de gaten te kunnen houden. Dit jaar probeerde het land twee keer eerder zo'n satelliet in een baan om de aarde te krijgen, maar die pogingen mislukten .

De derde poging was eigenlijk gepland voor oktober, maar dat liep enige vertraging op. Er wordt gespeculeerd dat dat komt doordat Noord-Korea moest wachten op technologische hulp uit Rusland.

De Japanse premier Kishida heeft de nieuwe poging veroordeeld. Hij wijst erop dat het een schending is van meerdere resoluties van de Verenigde Naties.