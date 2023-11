Dire Straits-frontman Mark Knopfler veilt volgend jaar tientallen gitaren

In een video op X kondigde Knopfler vandaag aan dat hij zijn gitaren begin volgend jaar zal veilen:

Het veilinghuis schat dat de Les Paul tussen de 10.000 en 15.000 pond zal opleveren. Omgerekend is dat tussen de 11.000 en 17.000 euro.

De oud-zanger en -gitarist van Dire Straits verkoopt onder andere zijn Les Paul van het merk Gibson uit 1983. Daarmee nam Knopfler het wereldberoemde album Brothers in Arms uit 1985 op. Met diezelfde gitaar betrad hij ook het podium tijdens het concert van Live Aid, in hetzelfde jaar.

Volgens Knopfler symboliseert de collectie zijn zestigjarige 'liefdesrelatie' met gitaren. Toch is het volgens hem tijd om van de meeste afstand te doen. "We hebben geweldige tijden samen gehad, maar ik kan ze niet allemaal bespelen."

Dire Straits-frontman Mark Knopfler laat volgend jaar ruim 120 van zijn gitaren en versterkers veilen in Londen. Dat maakte het Britse veilinghuis Christie's vandaag bekend. Een kwart van de opbrengst gaat naar het Britse Rode Kruis en andere goede doelen.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Knopfler verkoopt ook zijn Les Paul uit 1959, die onder gitaristen bekendstaat als de heilige graal van de elektrische gitaren. Ook wordt een mandoline geveild, die voorheen eigendom was van bluesmuzikant Yank Rachell.

De Britse rockband Dire Straits was actief tussen 1977 en 1995. Knopfler werd vooral geroemd om zijn gitaarsolo's in onder meer Sultans of Swing en Telegraph Road.

Tentoonstellingen

De veiling van de ruim 120 gitaren en versterkers vindt op 31 januari plaats in Londen. Daarvoor zullen de instrumenten eerst in New York en Londen tentoongesteld worden.