Tientallen rekruten doodgedrukt in Republiek Congo

Op een rekruteringsevenement van het Congolese leger in een stadion in de hoofdstad Brazzaville zijn gisteravond zeker 37 mensen om het leven gekomen. Rekruten raakten in de verdrukking, vielen op de grond en werden vertrapt. Tientallen anderen raakten gewond.

Over de toedracht bestaat onduidelijkheid. Zo meldt Africanews dat jongeren het stadion bestormden om vandaag als eerste informatie te kunnen krijgen over een plek in het leger.

Persbureau AP meldt dat het de laatste dag was van het evenement waarop rekruten zich konden aanmelden. Mensen die 's avonds laat in de rij stonden zouden zo ongeduldig zijn geweest dat ze zich naar binnen hebben gedrongen.

Crisisdienst

Een onbekend aantal gewonden is vervoerd naar een ziekenhuis in de buurt. Ook is er een crisisdienst opgericht, zo meldt premier Anatole Collinet Makosso in een verklaring.