Acht jaar cel en tbs voor duinmoord in Egmond

Een 31-jarige man uit Egmond is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de moord op Peter Langenberg uit Alkmaar. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij de 56-jarige Langenberg vorig jaar april in de duinen van Egmond met veel geweld om het leven heeft gebracht.

Al vrij snel ging de politie ervan uit dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven was gekomen; hij lag ontkleed op een afgelegen plek in de buurt van een mannenontmoetingsplek. Het slachtoffer was gewurgd en had verschillende botbreuken. Ook een aantal persoonlijke eigendommen ontbrak.

Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat het slachtoffer en de dader seks met elkaar hebben gehad. De man die nu is veroordeeld heeft altijd ontkend seks te hebben gehad met Langenberg.

Onverantwoord

Vanwege de grote kans op herhaling heeft de rechtbank tbs met dwangverpleging opgelegd. "Het is onverantwoord om verdachte onbehandeld terug te laten keren in de maatschappij", oordeelt de rechtbank.

Op vragen waar nabestaanden anderhalf jaar na de dood van het slachtoffer nog altijd mee worstelen, is geen antwoord gekomen, schrijft NH Nieuws . Ook het motief voor de moord blijft onduidelijk.