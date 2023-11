Zware knieblessure houdt handbalster Freriks weg van WK

Handbalster Merel Freriks heeft een zware knieblessure opgelopen en mist daardoor het WK in Noorwegen, Zweden en Denemarken. Het is voor Freriks een fikse tegenvaller, die in het Nederlands team nu de eerste cirkelspeelster is en dus veel minuten mag maken.

De handbalster uit Hoofddorp beschadigde haar kruisbanden van de linkerknie afgelopen weekend tijdens een Champions League-duel met haar Franse club Brest Bretagne Handball.

'Kan er niks aan veranderen'

"Dit is een wel heel slechte timing, met het WK voor de deur", zegt Freriks dinsdag. "Ik keek erg uit naar het komende eindtoernooi. Helaas kan ik er niets aan veranderen en ga ik mij nu focussen op mijn herstel."

Voor bondscoach Per Johansson is het wegvallen van de basisspeelster ook een tegenvaller. Hij moet nu op zoek naar een vervangster. "Dit is zo triest en het doet heel veel pijn om speelsters zwaar geblesseerd te zien raken", zegt de Zweed. "Merel is een fantastisch persoon en speelster die ongelooflijk gemist zal worden op het WK."

Oefenwedstrijden Oranje

De handbalsters beginnen op 30 november aan het WK. Dan staat er een wedstrijd tegen Argentinië op het programma. Maar voordat de ploeg afreist naar Denemarken, spelen ze nog twee oefenwedstrijden in eigen land. Zaterdag en zondag wordt er tegen Hongarije geoefend.