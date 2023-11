Palestijnse voetballers focussen op WK-kwalificatieduel, maar verliezen van Australië

De Palestijnse voetballers zijn er niet in geslaagd om de bevolking in de Palestijnse gebieden een hart onder de riem te steken met een overwinning. Ze verloren met 0-1 van Australië in de kwalificatiewedstrijd voor het WK in 2026.

Terwijl de situatie in Gaza en inmiddels ook op de Westelijke Jordaanoever zeer onrustig is, werkt het Palestijnse voetbalelftal 1300 kilometer verder een wedstrijd tegen Australië af. Het was de bedoeling om voor het eerst in vier jaar weer een echte thuiswedstrijd in Ramallah te spelen, maar door de oorlog tussen Israël en Hamas moesten de Palestijnen noodgedwongen uitwijken naar Koeweit.

Op voorhand geen ideale situatie om je een voetbalwedstrijd te focussen. "We weten allemaal wat daar gebeurt, in Gaza en Palestina in het bijzonder", zei de in Amerika geboren middenvelder Mohammed Rashid, dit seizoen onder contract bij Bali United FC in Indonesië, voor de wedstrijd. "Het is lastig om niet naar de beelden te kijken en niet te denken aan wat daar gebeurt. Emotioneel is de voorbereiding veel zwaarder dan fysiek."

Verdediger Yaser Amed, geboren in Spanje en nu spelend in de Indiase voetbalcompetitie, beaamde dat. "De wetenschap dat Palestina zo lijdt, is geen ideale manier om je voor te bereiden op een WK-kwalificatiewedstrijd. Maar we zullen professioneel moeten zijn en proberen het voetbal niet met politiek te vermengen."