Polen krijgt eerste miljarden uit het EU-herstelfonds

De Europese Commissie gaat voor het eerst een bedrag van ruim 5 miljard euro uit het herstelfonds overmaken aan Polen. Het fonds bestaat al ruim drie jaar, maar Brussel weigerde eerder Polen geld te geven, omdat er grote zorgen waren over de rechtsstaat in het land. Nu is de eerste betaling uit het fonds alsnog goedgekeurd.

Het herstelfonds is bedoeld om Europese landen groener en veerkrachtiger te maken na de coronapandemie. De EU en de Poolse regering lagen over het geld de afgelopen jaren op ramkoers. Polen zou onder een aantal voorwaarden steun krijgen uit dit fonds. Zo moest Polen de omstreden tuchtkamer, die rechters kan schorsen, ontmantelen. Het Poolse parlement stemde voor afschaffing van de tuchtkamer, maar volgens de oppositie was dat een schijnmaatregel.

Het geld dat Polen nu krijgt is afkomstig van het REPowerEU-programma , dat Europese lidstaten moet helpen onafhankelijk te worden van Russisch gas. Het programma was vorig jaar toegevoegd aan het herstelfonds. De Poolse overheid heeft daarna een verzoek gedaan om geld uit dit programma te krijgen.

Geen voorwaarden

Volgens de Poolse regering hoeft het land met dit bedrag nu niet te voldoen aan de eisen die de EU stelt over de rechtsstaat.