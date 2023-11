Twintig jaar cel voor femicide: man schiet ex-vriendin dood

In Haarlem is een man van 42 veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op zijn ex-vriendin. In juni vorig jaar schoot Cetin K. in Spaarnwoude de 35-jarige vrouw door het hoofd.

Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) hanteert een bredere definitie. Het spreekt ook in andere gevallen van femicide, bijvoorbeeld als een vrouw uit 'eerwraak' wordt gedood of omdat ze lesbisch is of niet langer in de prostitutie wil werken.

Femicide is een ander woord voor vrouwenmoord. Een heldere definitie is er niet, het woord staat ook nog niet in de Van Dale. Het kan gaan om vrouwen die gedood worden door hun partner of ex.

K. had in de nacht van 14 op 15 juni een afspraak met het slachtoffer en reed met haar naar een afgelegen plek. Hij had een vuurwapen, handschoenen en munitie bij zich. Vlak voor de vrouw werd doodgeschoten had ze haar ouders nog aan de telefoon. Daarin zei ze dat ze bang was omdat K. een wapen bij zich had. Tijdens dat gesprek stond de vrouw in de sloot waar later haar levenloze lichaam is gevonden.

Het slachtoffer werd al langer bedreigd door K. In een van zijn appjes stond: "Ik zal je nooit met rust laten, dat besef je toch wel?" Die berichten wegen voor de rechtbank mee in de uitspraak. De relatie begon in 2007 en duurde anderhalf jaar, maar volgens de ouders van het slachtoffer liet K. de vrouw na het verbreken van de relatie nooit meer met rust.

Het slachtoffer werd jarenlang door K. mishandeld en geterroriseerd. De rechtbank verklaarde bewezen dat K. de vrouw twee maanden voor haar dood ernstige brandwonden heeft toegebracht. Ook werden eerder haar tanden uit haar mond geslagen, was ze nog herstellende van een ribbreuk en is ze eerder beschoten, meldt NH Nieuws.

"Veranderd in bang persoon"

De ouders van het slachtoffer hebben in de rechtbank een verklaring voorgelezen. Daarin wordt duidelijk hoeveel impact de berichten op de vrouw hadden. "Van een stralende vrouw, veranderde onze dochter in een bang persoon."

K. heeft de moord zelf altijd ontkend. Volgens de rechtbank is er voldoende bewijs voor alle beschuldigingen. Zo is er onder meer belastend DNA-materiaal aangetroffen op de plaats van de moord.

De eis van het OM was achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank heeft de tbs-maatregel niet opgelegd, omdat niet duidelijk is in hoeverre de persoonlijkheidsstoornis van K. van invloed was bij het plegen van het misdrijf. Ook werkte K. niet mee aan het onderzoek. Omdat de kans op recidive groot is wil de rechtbank opnieuw onderzoek laten doen naar de psyche van de dader zodra hij zijn straf bijna heeft uitgezeten.

Naast de gevangenisstraf moet K. de ouders van het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 83.000 euro betalen voor materiële en immateriële schade.