Zeer giftige slang ontsnapt in Tilburg, gemeente en politie slaan alarm

In Tilburg is gisteravond uit een woning een slang ontsnapt. Volgens de politie is het een groene mamba, een zeer giftige slangensoort. De politie en de gemeente Tilburg vragen mensen in de omgeving alert te zijn en zelf niet in de buurt van het dier te komen.

De politie kreeg gisteravond rond 21.00 uur een melding van een bewoner van een huis in de Goudenregenstraat. Hij zei dat hij een slang kwijt was.

Volgens de gemeente zijn deskundigen ingeschakeld om te bekijken hoe de slang zo snel mogelijk kan worden gevonden. Daarbij wordt ook een speurhond ingezet. De vermiste slang is tussen de 1 meter 80 en 2 meter lang. Mensen die de slang zien moeten direct 112 te bellen en niet proberen de slang te vangen.