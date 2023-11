BBC trekt voorlopig stekker uit autoprogramma Top Gear

Het populaire Britse televisieprogramma Top Gear keert voorlopig niet terug. De BBC legde vorig jaar de autoshow stil nadat presentator Andrew Flintoff in december zwaargewond was geraakt tijdens opnames van het programma. Sindsdien was Top Gear al niet meer op televisie.

De 45-jarige Flinthoff is een voormalig cricketspeler en sinds 2019 samen met Paddy McGuinness een van de presentatoren van het programma. Twee maanden geleden liet hij zich voor het eerst weer in het openbaar zien, met littekens in zijn gezicht.

De oud-aanvoerder van de Engelse nationale cricketploeg heeft onlangs een schikking getroffen met de BBC ter waarde van zo'n 11,5 miljoen euro, vanwege nalatigheid van de omroep. Ook bood de BBC zijn excuses aan. Flinthoff zei dat zijn leven door het zware ongeluk is veranderd.

Populair

Tussen 2003 en 2015 groeide de populariteit van Top Gear uit tot grote hoogte, in het Verenigd Koninkrijk en ver daarbuiten. Met de presentatoren Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May werd het programma verkocht en uitgezonden in 170 landen.

In 2015 stapte het trio op omdat de BBC het contract van Clarkson niet wilde verlengen nadat hij een producer had geslagen. Ze tekenden vervolgens een miljoenencontract bij Amazon Prime, waar ze tot op de dag van vandaag een soortgelijk programma maken genaamd The Grand Tour.

Na het vertrek van Clarkson, Hammond en May daalden ook de kijkcijfers. Naar het laatste seizoen keken gemiddeld 4,5 miljoen Britten. Tegen gemiddeld ruim 6 miljoen voor 2015.