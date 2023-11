Mead na jaar afwezigheid terug bij Engeland voor Nations League-duel met Oranje

Bondscoach Sarina Wiegman heeft Beth Mead opgenomen in haar selectie voor het belangrijke Nations League-duel met het Nederlands elftal. De sterspeelster van Arsenal en het Engels elftal scheurde een jaar geleden haar kruisband af.

Daardoor miste de 28-jarige aanvaller onder meer het afgelopen WK in Nieuw-Zeeland en Australië, waar Engeland de finale haalde, maar waarin het verloor van Spanje.

Mead maakte vorige maand haar rentree op het voetbalveld in het competitieduel met Aston Villa. De aanvalster, partner van ploeggenoot Vivianne Miedema, werd sindsdien rustig gebracht. Ze kwam tot drie invalbeurten en begon twee keer in de basis waarbij ze tot iets meer dan een uur mocht spelen.

Olympische Spelen

Op vrijdag 1 december treffen Engeland en Nederland elkaar op Wembley. Engeland staat met zes punten in groep A van de Nations League op een derde plaats. Koploper Nederland heeft negen punten, nummer twee België zeven.

De Engelsen moeten winnen om uitzicht te houden op de finaleronde van de Nations League en daarmee plaatsing voor de Olympische Spelen in Parijs van volgend jaar.

De twee finalisten van de Nations League plaatsen zich samen met gastland Frankrijk voor het olympische toernooi.

