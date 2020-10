Gravenberch en Bakker maken kans op prijs als grootste voetbaltalent

Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch en PSG-verdediger Mitchel Bakker hebben de definitieve kandidatenlijst gehaald van de Golden Boy-award, een jaarlijkse verkiezing voor de beste voetballer onder 21 jaar.

Ook Sergiño Dest, die onlangs overstapte van Ajax naar FC Barcelona, is genomineerd door organisator Tuttosport, een Italiaanse krant. Hij heeft een Nederlands paspoort, maar komt uit voor het Amerikaanse elftal.

De Ligt en Van der Vaart oud-winnaars

Matthijs de Ligt won de prijs in 2018 en Rafael van der Vaart was in 2003 de eerste winnaar. Ook spelers als Lionel Messi, Kylian Mbappé en Wayne Rooney wonnen de award aan het begin van hun loopbaan.