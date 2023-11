Drie verdachten aangehouden voor poging tot moord op Spaanse politicus

De 78-jarige politicus werd bijna twee weken geleden beschoten op de stoep in de wijk Salamanca, in het centrum van Madrid. Getuigen zeggen dat de schutter een helm droeg en op een zwarte Yamaha motor wegreed.

Volgens de krant El Mundo zijn de verdachten twee mannen en een vrouw. Ze zouden in Malaga en Grenada zijn aangehouden. Mogelijk hebben ze het vuurwapen geleverd waarmee de aanslag is gepleegd, en ook de motor waarop de schutter is gevlucht.

De Spaanse politie heeft drie mensen aangehouden in het onderzoek naar de poging tot moord op politicus Alejo-Vidal Quadras. De voormalig leider en medeoprichter van de populistisch-rechtse partij Vox werd op 9 november in Madrid in zijn gezicht geschoten.

Spanje-correspondent Miral de Bruijne:

Vidal-Quadras werd neergeschoten op de dag dat duidelijk werd dat Sanchez een amnestiedeal ging sluiten met de Catalaanse separatisten. Een gevoelige dag in de Spaanse politiek. De oud-politicus was tegen zo'n deal en postte daar nog geen uur voor de aanslag over op X.

Maar toen hij in het ziekenhuis aankwam zou hij tegen de politie hebben gezegd dat hij geen andere tegenstanders had dan het Iraanse regime. Vidal-Quadras was namelijk nauw betrokken bij de Nationale Raad van Verzet van Iran (NCRI). Dat is een koepelorganisatie van verschillende Iraanse verzetsgroepen, met als doel de val van het Iraanse regime. Door zijn betrokkenheid bij de NCRI stond Vidal-Quadras sinds deze zomer op de zwarte lijst van het Iraanse regime.

De Spaanse politie onderzoekt de zaak dan ook als poging tot moord met een mogelijk terroristisch motief. Maar of de drie opgepakte verdachten ook echt iets te maken hebben met het Iraanse regime, is niet bekendgemaakt.