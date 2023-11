Dode en gewonden bij brand in woning Oosterhout, politie vermoedt brandstichting

Bij een brand in een woning in het Brabantse Oosterhout is vannacht een dode gevallen. Drie mensen raakten gewond. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken.

De brand in een hoekhuis werd rond 03.00 uur ontdekt. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen volgens Omroep Brabant al uit de woning. Het vuur was ook overgeslagen naar het huis van de buren. In een van de woningen werd het dodelijke slachtoffer gevonden. De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer.

Een van de gewonden wist zich te redden door uit het raam van de eerste etage te springen, meldt de veiligheidsregio. Twee anderen ademden rook in. Zij zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een man, een vrouw en een kind van twee jaar oud.

De brandweer schaalde groot op om het vuur te blussen. Na alle bluswerkzaamheden heeft de politie vannacht de woningen afgezet voor onderzoek.

"Aan de hand van verklaringen van buurtbewoners en de eerste resultaten van het sporenonderzoek hebben we het vermoeden dat er sprake was van brandstichting", zegt een woordvoerder van de politie. Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan. "Dat onderzoeken we nog", aldus de woordvoerder.

Buurtbewoners zijn geschrokken van de brand: