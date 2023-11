'Brotherly shove' beslist broederstrijd: Eagles nemen revanche voor verloren Super Bowl

"Ze gaan ons die ringen niet teruggeven". Nick Sirianni, coach van Philadelphia Eagles, vond het allemaal een beetje overdreven, al die verwijzingen naar de verloren Super Bowl in februari. "We dachten echt niet: kom laten we eens wraak nemen voor die nederlaag. Die wedstrijd van toen was van een heel andere orde. Alles stond op het spel toen. We zijn gewoon tevreden met de overwinning."

Voor rust liet quarterback Patrick Mahomes nog wel zijn klasse zien met onder meer een fraaie touchdownpass op Travis Kelce. De jongste van de twee Kelce-broers moest het dit keer doen zonder de steun van vriendin Taylor Swift en - toeval of niet - zeker na rust slaagde hij er amper nog in een bal te vangen.

Niet dat de twee beste ploegen van de NFL er maandagnacht een galavoorstelling van maakten in het kletsnatte Arrowhead, het immer luidruchtige stadion in Kansas City. Met name de thuisploeg maakte er een potje van.

Toen quarterback Jalen Hurts diep in het vierde kwart met een verre pass ook nog receiver Devonta Smith wist te bereiken was het pleit beslecht. Smith ving de bal een meter voor de endzone van de Chiefs en op dat moment wist iedereen wat komen ging: de brotherly shove, het onverdedigbare handelsmerk van de Eagles.

In het vierde kwart stond Travis Kelce met een fumble (een bal die uit zijn handen werd geslagen) in scoringspositie zelfs aan de basis van de uiteindelijke nederlaag. Onder aanvoering van oudere broer Jason Kelce maakten de Eagles de achterstand goed.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Natuurlijk, het ging slechts om een wedstrijd in het reguliere seizoen. De prijzen worden na de jaarwisseling pas verdeeld in de play-offs. Maar de statistieken geven aan dat de zege van de Eagles best bijzonder is.

Het was pas de negende keer in de geschiedenis dat twee ploegen die in het voorgaande seizoen de Super Bowl speelden elkaar troffen in het reguliere seizoen. De laatste keer dat een Super Bowl-winnaar aan het kortste eind trok was in 1993, toen kampioen Dallas Cowboys verloor van Buffalo Bills.

Bovendien is Philadelphia de eerste club in de NFL-historie die twee jaar op rij negen van de eerste tien wedstrijden weet te winnen.

Verjaardagscadeautje

En voor het eerst in vijf onderlinge duels won Jason Kelce eens van zijn kleine broertje. "Een laat verjaardagscadeautje", zei Travis bij het verlaten van het veld. Broer Jason was op 5 november jarig. "Love you big guy".