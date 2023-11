Vanavond op tv: Nek-aan-nekrace tussen vier partijen • De laatste grenspost tussen Rusland en Oekraïne

Vierstrijd tussen VVD, GroenLinks-PvdA, PVV en NSC

Het is de laatste campagnedag voor de Tweede Kamerverkiezingen. De eindsprint is razend spannend, met vier partijen die volgens de peilingen de grootste kunnen worden en met heel veel kiezers die hun stem nog niet hebben bepaald. Vanavond hebben de lijsttrekkers nog een kans om die twijfelaars te overtuigen in het slotdebat van de NOS. Politiek duider Arjan Noorlander volgt alle campagneontwikkelingen en blikt vooruit op morgen, verkiezingsdag.