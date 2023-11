Eerste beelden van bouwvakkers die vastzitten in Indiase grot

De bouwvakkers die al negen dagen vastzitten in een grot in India, zijn voor het eerst op beeld vastgelegd. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om een camera door een van de pijpen heen te duwen. Op de beelden is te zien dat alle mannen nog in leven zijn.

De groep van 41 mannen mannen zit sinds 12 november vast in de grot in de deelstaat Uttarakhand, zo'n 350 kilometer van de hoofdstad New Delhi. Rond 05.00 uur 's lokale tijd was er die dag een aardverschuiving. Door de brokken puin is de ingang geblokkeerd.

Een politiewoordvoerder zei eerder tegen BBC Hindi dat daarbij ook de zuurstoftoegang was afgesloten.

Door de camera kunnen de hulpdiensten nu zien hoe het met de mannen gaat