Weer een Nederlandse e-fietsenmaker failliet, nu is het Qwic

Opnieuw is een Nederlandse fabrikant van elektrische fietsen failliet gegaan. Na eerder dit jaar VanMoof legt nu Qwic het loodje. Vorige week kreeg het Amsterdamse merk al uitstel van betaling.

Nu is ook het faillissement uitgesproken voor moederbedrijf Hartmobile, blijkt uit het Insolventieregister van de rechtspraak. De curator van Qwic was nog niet bereikbaar voor een reactie op het faillissement.

"Na jaren van sterke groei in de Europese e-bike-verkopen, zien we sinds de zomer van 2022 een trendbreuk", zei het bedrijf eerder in een mail naar zakenrelaties waar vaksite Nieuwsfiets uit citeerde. "De vraag naar e-bikes stagneert waardoor retailers verzadigd zijn geraakt en de verkoopprijzen onder druk zijn komen te staan." Qwic bestond sinds 2006 en verkocht naar eigen zeggen zo'n 200.000 fietsen.

Naast deze marktomstandigheden werd Qwic ook geconfronteerd met een navordering van de Belastingdienst van 12 miljoen euro aan invoerbelasting voor onderdelen uit Taiwan. "Deze dreigende naheffing maakt het op korte termijn herfinancieren van de organisatie onmogelijk", aldus het bedrijf vorige week.