Zeker 10 lichamen geborgen na instorten illegale mijnschacht Suriname

De president vreest dat niemand er levend uitkomt. Het is onbekend hoeveel mensen er binnen in de schacht waren. "Prioriteit nummer één is te kijken of er overlevenden zijn en tegelijkertijd starten met een bergingsoperatie. Ook gaan we een grondig onderzoek instellen", aldus president Santokhi.

Volgens Santokhi is de schacht ingestort en zijn alle mensen die aanwezig waren in de mijn ingesloten. Het leger, de politie en het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing zijn ingeschakeld. De mijnschacht bevindt zich zo'n 100 kilometer ten zuiden van hoofdstad Paramaribo.

In Brokopondo in Suriname wordt nog altijd volop gezocht naar overlevenden na het instorten van een illegale mijnschacht gisteren . Daarbij zijn volgens de Surinaamse president Santokhi zeker tien mensen omgekomen. Surinaamse media noemen al hogere aantallen.

In Brokopondo, is een illegale mijnschacht ingestort. Daarbij zijn doden gevallen, zegt de Surinaamse president Santokhi. Dit zijn beelden van de nasleep van de instorting. - NOS

In Suriname zijn in het binnenland meerdere van dit soort illegale mijnen, vertelt journalist Jurgen Lachmann vanuit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens hem zijn mensen op zoek naar goud.

"De overheid weet dat ze bestaan, maar het wordt gedoogd. Er wordt dan ook niet gelet op de veiligheid", zegt Lachmann in het NOS Radio 1 Journaal. "Het gaat om zo snel mogelijk goud vinden. Veiligheid speelt geen rol, het gaat alleen maar om geld."

President Santokhi bevestigde dat de illegale goudzoekers een maand geleden door het leger en de politie bij de mijnschacht zijn verdreven.

Grote klap

Volgens Lachmann is de ramp een grote klap voor Suriname. "Voor zover we weten is dit de eerste keer dat zoiets gebeurt. Al was het te voorspellen dat het een keer mis zou gaan. De Surinaamse overheid is al jaren bezig om de goudsector te ordenen, maar op een een of andere manier wil dat niet lukken."

De goudsector is van groot economisch belang voor Suriname, zegt Lachmann. "Dit soort dingen moeten gewoon geregeld zijn. Je kan geen wild west hebben, waar mensen maar ongecontroleerd doen wat ze willen."

Goudwinning in Suriname

Al jarenlang wordt er in Suriname goud gewonnen. Vooral in het afgelegen binnenland, waar maar weinig mensen wonen. Vaak zonder vergunning van de overheid. Naar schatting honderdduizend goudzoekers, onder wie veel Brazilianen maar ook Chinezen, zoeken in de Surinaamse jungle naar goud. Dat leidt ook tot veel overlast en schade aan het milieu.

De Surinaamse regering heeft meerdere overeenkomsten gesloten met buitenlandse bedrijven om goud te delven. De ramp in Brokopondo gebeurde in het voormalige werkgebied van het Canadese goudbedrijf Iamgold, dat in februari 2023 werd overgenomen door het Chinese Zijin Mining.