Vrouw overlijdt na val concert Robbie Williams

Een oudere vrouw is overleden na een val afgelopen donderdag bij een concert van Robbie Williams in Sydney. De vrouw van in de zeventig viel na afloop zes rijen stoelen naar beneden. Vandaag is ze overleden aan haar verwondingen, melden Australische media.

Het gebeurde bij het verlaten van de concertzaal. De vrouw liep bij haar val verwondingen op aan haar hoofd en werd in het ziekenhuis in een coma gebracht.

Een woordvoerder van het stadion waar het concert plaatsvond zegt tegen de Australische nieuwssite The Sydney Morning Herald dat de vrouw niet de trap gebruikte, maar in plaats daarvan over een rij stoelen probeerde te klimmen. "Het is verschrikkelijk en onze gedachten gaan uit naar de familie van deze vrouw."

Zo'n 40.000 fans bezochten donderdag het eerste concert van de Australische tour van de Britse zanger. Williams heeft zelf nog niet gereageerd op het incident.

Taylor Swift

Afgelopen vrijdag overleed een 23-jarige fan van Taylor Swift tijdens een concert in Rio de Janeiro, vermoedelijk als gevolg van de extreme hitte in de stad.

Studente Ana Clara Benevides (23) zakte tijdens de show ineen, terwijl ze vooraan in het publiek stond. Ze bleek een hartstilstand te hebben gehad en werd tussen het publiek gereanimeerd, waarna ze zo'n 40 minuten lang weer kon ademen.

Op weg naar het ziekenhuis kreeg ze echter een tweede hartstilstand. Die overleefde zij niet, zo melden Braziliaanse media.