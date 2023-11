Tsjechische bondscoach vertrekt direct na bereiken EK: 'Druk was enorm'

Vlak na het binnenslepen van het EK-ticket kwam de bondscoach van Tsjechië met een opvallende boodschap: hij stopt per direct. Onder leiding van Jaroslav Silhavy plaatsten de Tsjechen zich met een 3-0 zege op Moldavië voor het EK. Voor het eindtoernooi in Duitsland zullen de Tsjechen dus op zoek moeten naar een nieuwe bondscoach.

"We zijn nu heel blij, maar we hadden voor het duel al besloten om te stoppen", zei bondscoach Jaroslav Silhavy kort na de gewonnen wedstrijd in Olomouc. Hij gaf aan dat de druk bijdroeg aan zijn beslissing: "Die was enorm, ik begreep het soms zelf niet hoe dat kon."

De 62-jarige Silhavy was de afgelopen vijf jaar bondscoach, nadat hij zeven clubs in de hoogste Tsjechische competitie had gecoacht. Twee jaar geleden schakelden de Tsjechen op het EK Oranje uit om vervolgens in de kwartfinales te verliezen van Denemarken.