Onduidelijk hoe het met Baudet gaat na aanval, verdachte minderjarig

Het is nog onduidelijk hoe het gaat met Forum voor Democratie-lijsttrekker Thierry Baudet na de aanval met een bierfles gisteravond. Zijn partij heeft nog geen update gegeven over zijn toestand.

De politicus was in een Gronings café voor een verkiezingsbijeenkomst, samen met andere (kandidaat-)Kamerleden van zijn partij. Op beelden is te zien dat een jongen uithaalt naar Baudet. Er is een verdachte aangehouden, die volgens bronnen minderjarig is.

FvD liet gisteren op het sociale medium X weten dat Baudet naar het ziekenhuis in Groningen was gebracht. "Zojuist heeft een traumachirurg Thierry Baudet behandeld in het UMCG. Hij is met een bierfles op zijn achterhoofd geslagen en tevens net naast zijn oog op de rand van zijn slaap geraakt."

Het moment dat Baudet in het café werd aangevallen: