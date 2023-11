Onduidelijk hoe het met Baudet gaat na aanval, minderjarige vast

Forum voor Democratie-lijsttrekker Baudet is opnieuw aangevallen. Op beelden die op sociale media rondgaan, is te zien dat hij wordt geslagen met iets wat lijkt op een fles. - NOS

Op X lieten politici gisteravond van zich horen. Demissionair premier Rutte noemt in een post op X de aanval "totaal onacceptabel". Rutte: "Ik zei het eerder en herhaal het nu stevig: van politici blijf je af. Altijd." Ook lijsttrekkers van BBB, GroenLinks-PvdA, NSC, PVV, CDA, ChristenUnie, Ja21, SP, Volt, Denk en Partij voor de Dieren veroordeelden het geweld.

Bijna een maand geleden werd Baudet bij een bezoek aan de Universiteit Gent op zijn hoofd geslagen met een paraplu. Hij hield daar toen een lichte hersenschudding aan over en legde zijn campagne een paar dagen stil.

Naar aanleiding van dat incident besloot FvD tot een inzamelingsactie voor de persoonsbeveiliging van Baudet en ander FvD-Kamerleden. "We hebben direct overleg gevoerd met diverse veiligheidsexperts en zijn tot de conclusie gekomen dat we de beveiliging van Thierry - én die van onze andere Kamerleden - zwaar moeten opschroeven", schrijft de partij bij de actie. De inzet was 100.000 euro, waarvan inmiddels meer dan 97.000 euro is opgehaald.