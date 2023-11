Baudet na aanval met bierfles: 'We buigen niet en gaan door met campagne'

FvD-leider Thierry Baudet gaat door met zijn verkiezingscampagne. Dat zei hij in een toelichting over de aanval van gisteravond, waarbij hij in Groningen met een bierfles werd geslagen. "Ik vind het van het grootste belang om te laten zien dat we niet buigen en dat we doorgaan." De politicus was gisteravond in een Gronings café voor een verkiezingsbijeenkomst toen hij werd aangevallen met een bierfles. Baudet werd net boven zijn oog en op zijn achterhoofd geraakt en is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen, vertelde hij vanmiddag. Baudet benadrukte dat het veel slechter had kunnen aflopen. De politie meldt dat er aangifte is gedaan.



Baudet reageerde vanmiddag:

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft gereageerd op de aanval die op hem plaatsvond bij een campagnebijeenkomst in Groningen. - NOS

Er is een minderjarige verdachte uit de gemeente Groningen aangehouden. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij zit nog vast en wordt door de politie verhoord. Over een motief is nog niets bekend. Op X lieten politici gisteravond van zich horen. Demissionair premier Rutte noemt in een post op X de aanval "totaal onacceptabel". Rutte: "Ik zei het eerder en herhaal het nu stevig: van politici blijf je af. Altijd." Ook veel lijsttrekkers veroordeelden het geweld. Het moment dat Baudet in het café werd aangevallen:

Forum voor Democratie-lijsttrekker Baudet is opnieuw aangevallen. Op beelden die op sociale media rondgaan, is te zien dat hij wordt geslagen met iets wat lijkt op een fles. - NOS