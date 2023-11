Tierende Dest krijgt rood bij VS en toont berouw: 'Heb team in de steek gelaten'

Sergiño Dest ging diep door het stof na een volkomen onnodige rode kaart in het Nations League-duel dat hij met de Verenigde Staten speelde in Trinidad en Tobago. Nog voor rust sloegen de stoppen van de PSV'er door, toen hij aan de zijlijn werd teruggefloten door de Guatemalteekse arbiter Walter López.

"Ik wil mijn excuses aanbieden aan mijn teamgenoten, staf en alle fans voor mijn gedrag. Het was onacceptabel, egoïstisch en onvolwassen. Ik heb mijn team in de steek gelaten. Het is iets waar ik van moet leren en het zal niet meer gebeuren."

Dat komt goed uit, want de Verenigde Staten zijn volgend jaar gastheer van die Copa América. De wedstrijden zullen gespeeld worden in Atlanta en Miami.

Bovendien is de VS daarmee zeker van deelname aan de Copa América. Volgend jaar mogen voor het eerst zes landen uit Noord-en Midden-Amerika meedoen aan het kampioenschap van Zuid-Amerika.

Bondscoach Berhalter: 'Onvergeeflijk'

Op het veld leidde het gedrag van Dest al tot woedende reacties van teamgenoten. Ook achteraf was het oordeel over de 23-jarige verdediger niet mild. "Hij liet een aantal jongens extra werk doen en dat is onvergeeflijk", vond bondscoach Gregg Berhalter. "Dit was duidelijk niet het goede antwoord van Sergiño."

PSV-spits Ricardo Pepi, die donderdag in het thuisduel met Trinidad & Tobago nog de 1-0 maakte, speelde 65 minuten mee. Hij werd vervangen door middenvelder Malik Tillman, ploeggenoot van Pepi en Dest in Eindhoven.