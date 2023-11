Personeel jeugdzorg krijgt er ruim 9 procent en 'rode knop' bij

Medewerkers in de jeugdzorg krijgen volgend jaar 9,25 procent meer loon. Dat staat in een nieuw cao-akkoord. Vakbonden en werkgevers sloten dat akkoord op de dag dat werknemers in de jeugdzorg aanvankelijk van plan waren om het werk neer te leggen uit protest over het uitblijven van een cao-akkoord.

Eerder deze maand werd de protestactie uitgesteld omdat werkgevers met een nieuw bod waren gekomen. In het akkoord tussen werkgevers en vakbonden FNV, CNV en FBZ staat dat de lonen in januari met 8 procent stijgen en vervolgens met 1,25 procent in juli van volgend jaar.

Een jaar later komt daar nog 3 procent bij. Daarbovenop wordt de inflatie gecompenseerd.

Rode knop

Er zijn ook afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen. Zo komt er een virtuele rode knop waarop medewerkers kunnen drukken in extreme gevallen waarbij de werkdruk oploopt of de veiligheid niet langer te waarborgen is. De werkgever moet dan de situatie proberen op te lossen.

Het is volgens FNV-bestuurder Maaike van der Aar een manier voor medewerkers om te laten zien dat ze er alles aan gedaan hebben om een lastige situatie op te lossen. "Door op die rode knop te drukken zeggen medewerkers in feite: tot hier en niet verder. Het staat dan ook zwart op wit dat ze er alles aan gedaan hebben om de kwestie op te lossen."

Leden van de vakbonden stemmen de komende weken over het akkoord. Er werken 30.000 mensen in de jeugdzorg.

Record loonstijging

De loonstijgingen in recent afgesloten cao's zijn in het algemeen uitzonderlijk hoog. Werkgeversvereniging AWVN verzamelde cijfers over cao's die in oktober zijn afgesloten en daaruit blijkt een gemiddelde loonstijging van 8,2 procent. Niet eerder werd zo'n hoog percentage gemeten.

De werkgeversorganisatie wijst er wel op dat er relatief weinig cao's in oktober zijn afgesloten en dat het vooral gaat om cao's voor sectoren waarbij de hoge inflatie nog niet was gecompenseerd.

AWVN verwacht dat de komende maanden lagere loonsverhogingen worden afgesproken.